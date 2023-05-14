Tiger helikopterlerinin emeklilik tarihi belli oldu

Bugün Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın 2038 yılına kadar Tiger taarruz helikopterlerini aşamalı olarak kullanımdan kaldırmayı ve filoyu zaman içinde tıpkı Tiger gibi Airbus tarafından üretilen H145M hafif askeri helikopterlerle değiştirmeyi planladığını söyledi.

Almanya’nın yıllar önce helikopterlerin modernizasyonuna yönelik çok uluslu bir programdan fiilen çekilmesi, Fransa ve İspanya’nın ise 2022 yılında programa katılmayı kabul etmesi nedeniyle bu karar bekleniyordu. Berlin defalarca Tiger’ın teknik sorunlar nedeniyle operasyonlarda kullanılamamasından şikâyet etmişti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, Sueddeutsche Zeitung’un bir haberini doğrulayarak, başka önlemler alınmadığı takdirde Tiger filosunun 2038 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını söyledi. Sözcü, bakanlığın farklı senaryoları incelediğini ve helikopterlerin modernizasyonuna yönelik MkIII programının maliyet ve zamanında uygulama açısından çok fazla risk taşıdığına karar verdiğini sözlerine ekledi.

Tiger’ı canlı tutmak yerine, bakanlığın gelecekte NATO’ya olan taahhütlerini yerine getirebilmek için Airbus’tan H145M hafif askeri helikopterleri satın almayı planladığını söyledi, ancak sayı ve maliyet konusunda ayrıntı vermedi. Sözcüye göre bakanlık anlaşmayı yıl sonuna kadar parlamentonun bütçe komisyonunun onayına sunmayı planlıyor.

Öte yandan H145M helikopterlerinin, Tiger helikopterlerinin yerlerini nasıl alacakları ise merak konusu. Tiger helikopteri ciddi manada mühimmat ve elektronik sistem kapasitesine sahipken, H145M’ler ise oldukça düşük kapasitedeler.

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Halihazırda Alman Ordusu envanterinde 51 adet Tiger Taarruz Helikopteri bulunuyor.

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