Ticarette Sahraaltı atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarının, milli parayla ticaret çağrılarının damga vurduğu BRICS Zirvesi’nde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile ekonomik diyaloglarını güçlendiren Türkiye, rotayı Sahraaltı ülkelerine çevirdi. Nijerya, Kamerun, Senegal ve Somali’nin de aralarında bulunduğu bu ülkeler önemli yatırım alanlarıyla dikkat çekiyor.

BAŞLICA YATIRIM ALANLARI ENERJİ VE TARIM

Türkiye ile ticareti 2 milyar doları geçen Nijerya ve 500 milyon dolara varan Kamerun, yabancı yatırımlarına büyük önem veriyor. Nijerya, bu çerçevede enerji ve tarım gibi alanlarda teşvikler veriyor, vergi muafiyetleri uyguluyor. Üretim ve ihracatta atılım yapmayı amaçlayan Kamerun da maden, otomotiv, iletişim gibi sektörlerin tanıtımına odaklanıyor. Türkiye Senegal ile ticaretini 250 milyon dolardan 400 milyon dolara, Somali ile 50 milyon dolardan 100 milyon dolara taşımayı hedefliyor. Stratejik bir bölgede bulunan bu ülkeler, havaalanı ve liman projelerinde yer alacak firmalar arıyor.

Öte yandan; Başkan Erdoğan’ın BRICS Zirvesi’nde Sahraaltı ülkelerinden Güney Afrika ile ticaretin 2,2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtmesi; karşılıklı yatırımların arttırılması davetinde bulunması olumlu yankı uyandırdı.

CAZİBE MERKEZİ

Güney Afrika’nın dünya ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şube Başkanı Abubekir Salim, ülkenin Türk yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. Güney Afrika’nın finans sektöründe de iddialı olduğuna değinen Salim, “Nüfusun yüzde 3’ünü oluşturan Müslümanlar hem ekonomide hem de kültürel hayatta önemli rol oynuyor. Faiz konusunda çok hassaslar. Bu noktada Güney Afrika, katılım bankalarının ilgisini çekebilecek ülke durumunda” şeklinde konuştu.

BRICS ÖNEMLİ BİR AĞ

BRICS’in dünyadaki sorunlara yeni çözümler üretmeyi esas aldığını anlatan Salim, “Birliğin aldığı en önemli kararlardan birisi IMF’ye alternatif bir banka oluşturmak. Bu ağ, yatırım ve ilişkilerimizi geliştirme açısından önemli bir ağ. Türkiye’nin BRICS zirvesine davet edilmesi ve iş birliklerinin arttırılması çok önemli husus” ifadelerini kullandı.