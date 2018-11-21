Ticarette engeller kalkıyor kazanç paylaşılıyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, göreve geldiği temmuz ayından bugüne kadar birçok icraata imza attı. Ticari hayatın daha da zenginleşmesi ve dış ticarete dönük politikaların etkinliğinde bakanlığın rolünü ortaya koyan Pekcan’ın özellikle Türkiye ile ticari partnerleri arasındaki bağları kuvvetlendirecek adımları dikkat çekti. İşte Bakan Pekcan’ın anlatımı ile atılan adımlardan birkaçı:

Gümrükler modernize ediliyor

Ticaret erbabının ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 2018 yılında Kırşehir ve Osmaniye Gümrük Müdürlüklerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü faaliyete geçirdik. Böylece Türkiye genelinde gümrük müdürlüklerinin sayısı 162’ye ulaştı.

Değişen ticaret şartlarını da göz önüne alarak, idari ve fiziki yapıyı yenilemeye ve gümrük kapılarını modernize edecek yatırımlara devam ediyoruz.

Gümrük kapılarını tek durak sistemine uyumlu hale getirilerek, gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amaçlarıyla, Sarp, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarının yeniden inşa çalışmalarını, Kapıkule ve Habur gümrük kapılarında ise ilave yatırım çalışmalarını başlattık.

İnşaat çalışmaları, Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında 2018, Hamzabeyli Gümrük Kapısında 2019, İpsala Gümrük Kapısında 2020 yılında tamamlanacak. Habur ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılacak yatırımlar ise 2019 yılı içerisinde bitirilecek. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının modernize edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Karkamış Gümrük Kapısı inşaat çalışmalarının bu yıl içinde tamamlandığını, Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapıları yapım çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, “Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını da 8 Kasım 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik." dedi.

Tek Pencere Sistemi devrede

Tek Pencere Sistemi ile dış ticarete konu eşya için gerekli tüm bilgi ve belgelerin artık tek bir başvuru noktasında sunuluyor.

Halihazırda 17 kurum tarafından düzenlenen 124 belge, Tek Pencere Sistemine alınmış olup ithalatta 39, ihracatta 18 belgenin sisteme alınması çalışmaları devam etmektedir. Konteyner ve Liman Takip Sistemi limanlarımızı her an, etkin bir şekilde izleyerek gümrük denetimlerimizin etkinliğini artırma imkânı sağladı. Sistem konteyner elleçleyen 20 liman işletmesinde başlatılmış olup Alsancak ve Haydarpaşa Liman İşletmelerinde de çalışmalar devam etmektedir. Deniz yolu taşımacılığında bildirimlerin tek bir veri tabanından sisteme girilmesi yoluyla işlemlerin hızlandırılmasını sağlayan Liman Tek Pencere Sistemini hayata geçirdik.

Gümrük Birliği güncellenİyor

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi AB ile ticari ilişkilerde en önemli gündem maddesidir. Yadsınamaz faydalarına rağmen, ülkemizi tam üyeliğe taşıyacak geçici bir düzenleme olarak görülen Gümrük Birliği’nin, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan büyük dönüşüm karşısında gözden geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Süreç kapsamında, Gümrük Birliği’nde karşılaşılan yapısal sorunların ele alınması ve AB ile tarım, kamu alımları, e-ticaret ve hizmetler alanlarında karşılıklı pazar açılımları sağlanmasını amaçlıyoruz.

Uluslararası açılım

Ulusal menfaatler doğrultusunda, ticaret diplomasisi araçlarını ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla etkin ve verimli olarak kullanıyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında Gine Bissau ve Zimbabve ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile de Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşmaları imzaladık, “Karma Ekonomik Komisyon (KEK)” ve “Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO)” mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanarak 16 ülke ile bir araya geldik, bakan seviyesinde ikili ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık, 92 adet görüşme gerçekleştirdik.

Yeni anlaşmalar olacak

Katar ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını yılsonunda imzalamayı öngörüyoruz. Ukrayna, Japonya, Tayland ve Endonezya gibi ülkeler ile müzakereler devam ediyor.