Ticarette 3 alanda atılım

Türkiye’nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan, “Türkiye bu süreçte sağlık konusunda başarılı bir ilerleme gösterdi, bütün ülkelerden ayrıştı. Ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da iş insanlarımızın destekleriyle pozitif ayrışan ülke olmak için gayret edeceğiz” diye konuştu. TOBB’a bu süreçteki sonuç odaklı, çözüm üreten çalışmaları için teşekkür eden Pekcan, “Nefes Kredisi”nin iş dünyası için yapılmış önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Oda ve borsa aidatlarının ertelendiğini ve toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesinin önünün açıldığını anımsatan Pekcan, “Sizlerden beklentimiz, bizim de desteğimizle bu süreçten üretimimizi, kapasitemizi, ihracatımızı artırarak bir an önce çıkmak” dedi.

TOBB ‘NEFES’ ALDIRACAK

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da oda ve borsaların talep ve sorunlarını sürekli ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan’a göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı yönetim tarzı ve icracı vizyonu için teşekkür etti. Bu hafta, Nefes Kredisi’ni devreye aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis ettik” diye konuştu.