Ticarette 3 alanda atılım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Bakan Pekcan, “Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak” dedi.
Türkiye’nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan, “Türkiye bu süreçte sağlık konusunda başarılı bir ilerleme gösterdi, bütün ülkelerden ayrıştı. Ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da iş insanlarımızın destekleriyle pozitif ayrışan ülke olmak için gayret edeceğiz” diye konuştu. TOBB’a bu süreçteki sonuç odaklı, çözüm üreten çalışmaları için teşekkür eden Pekcan, “Nefes Kredisi”nin iş dünyası için yapılmış önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Oda ve borsa aidatlarının ertelendiğini ve toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesinin önünün açıldığını anımsatan Pekcan, “Sizlerden beklentimiz, bizim de desteğimizle bu süreçten üretimimizi, kapasitemizi, ihracatımızı artırarak bir an önce çıkmak” dedi.
TOBB ‘NEFES’ ALDIRACAK
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da oda ve borsaların talep ve sorunlarını sürekli ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan’a göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı yönetim tarzı ve icracı vizyonu için teşekkür etti. Bu hafta, Nefes Kredisi’ni devreye aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “TOBB’un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis ettik” diye konuştu.