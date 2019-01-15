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Ticareti konuşturup parayı kazandıracaklar

İstanbul Ticaret Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı 'TUTUM' ile öğrencilere, ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank gibi yerlerde ticaret hayatına adım atmaları için uygulamalı eğitim verecek.

15 Ocak 2019 Salı 11:53
Ticareti konuşturup parayı kazandıracaklar

İstanbul Ticaret Üniversitesi, gençlerin ticaret hayatına adım atmalarının ve müteşebbis olmalarının önünü açıyor. Üniversite bünyesinde bulunan Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM), bu kapsamda Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) projesini hayata geçirdi. Projeyle öğrencilerin ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank, Laleli, Perşembe Pazarı, Mahmutpaşa ve Kapalı Çarşı’da uygulamalı eğitimler almaları amaçlanıyor.

Esnaflarla buluşacak

TUTUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Öz, üzerine öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yararlanabileceğini belirtti. Üniversitelilerin esnaflarla buluşmalarını ve ticaretin nasıl döndüğünü görüp anlamalarını amaçladıklarını kaydeden Öz, “Arzumuz gençlerin nasıl para kazanıldığını öğrenmeleri” dedi.

Pazarlama ve satış eğitimi verilecek

Proje dahilinde her işletmeye 1-2 öğrenci göndereceklerini aktaran Öz, “Arkadaşlarımız ikinci dönem yani Şubat-Haziran aylarında pazarlama, satış, paketleme ve iletişim gibi konularda eğitimler alacak. İlk etapta 50 üniversiteli eğitimlerden faydalanacak. Bu sayıyı daha sonra 250-300’e çıkaracağız. 2023 hedefimiz bir dönemde 500 üniversitelinin uygulamalı eğitimlerden istifade etmeleri” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:53
  1. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  2. Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM)
  3. Ticaret Uygulama Okulları (TUYO)
  4. Tahtakale
  5. Doğubank
  6. Laleli
  7. Perşembe Pazarı
  8. Mahmutpaşa
  9. Kapalı Çarşı
  10. TUTUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Öz

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