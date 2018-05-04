Ticaret savaşında olumlu ışık

Beyaz Saray, Çin ile gerçekleştirilen görüşmeleri olumlu bir başlangıç olarak görüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin baş ekonomisti Mark Calabri, ABD-Çin görüşmelerinin ilk gününü "son derece" olumlu olarak tanımladı.

Calabri'ye göre gerçek sınav ise Çin'in ekonomik değişiklikler konusunda verdiği sözleri tutup tutmayacağı olacak.

Calabria, "ABD Çin'in misilleme olarak koyduğu vergileri düşürmesini istiyor" dedi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de liderliğini yaptığı ticaret heyetinin Çin'de çok iyi müzakereler gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin ve ABD arasındaki görüşmeler Perşembe günü başladı bugün de devam edecek.