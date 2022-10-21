Ticaret, konut ve turizm tesis alanları satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kartepe Kent Meydanı No:2 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 2.katındaki Encümen Toplantı Salonunda 03.11.2022 tarih ve saat 10:10’da yapılacak.

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, bedeli karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 02.11.2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.)

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