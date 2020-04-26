Ticaret Bakanlığı’ndan KOBİ’ler için kampanya

Pekcan, ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ başlıklı kampanyayla irili ufaklı firmaların toparlanmalarına imkân tanıyacaklarını dile getirdi.

Talepleri dinliyoruz

KOBİ’ler ile iş insanlarının sıkıntılarını, taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirten Pekcan, şunları söyledi: “KOBİ’lerin faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı olanaklardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmayı ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca yeni devreye aldığımız kampanyamız ilgi görüyor. İlk aşamada 10’u aşkın e-ticaret sitesi ile yer sağlayıcının katıldığı kampanyamıza paket yemek ile sanal market uygulamaları da dahil oluyor.”

İstihdam sözü

Pekcan, “Dayanışma kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da irili ufaklı firmalarımıza özel paketler hazırladı” ifadelerini kullandı.

Zorlukları atlatacağız

Tüm online satış platformlarını Covid-19’la mücadeleye katkıda bulunmaya; firmaların toparlanmalarında rol oynamaya davet eden Bakan Pekcan, “Bu zor zamanları el ele, omuz omuza vererek atlatacağımıza yürekten inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.