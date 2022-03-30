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Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan "Katar" iddiasına yalanlama
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan "Katar" iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:45:00 -
Ticaret Bakanlığı'ndan "Katar" iddiasına yalanlama

Ticaret Bakanlığı'ndan "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir."

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