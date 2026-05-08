Türk kızlarına ‘Yunan erkekler sizin’ demiş! Laikçi seküler yaşam ecdadın torunlarını ne hale getirdi

Survivor isimli yarışma programı ahlaki değerleri ayaklar altına almaya, Türk kadınını aşağılamaya, toplumun bin yıldır süregelen değerlerini hiçe saymaya devam ediyor. Söz konusu programda, Türkler ve Yunanlar arasındaki mücadele sırasında bazı Türk kadınlarının kendilerini Yunan erkeklerine adeta pazarlar gibi hareket etmeleri, bunu da utanmadan, çekinmeden itiraf etmeleri, program yapımcılarının bu rezilliğe son vermek yerine pazarlamasını yapmaları, “Sizin ahlak anlayışınız da, milli duygularınız da, ahlaksızlıklarınız da yerin dibine batsın” dedirtti!..

Programda bir Türk kadının şu sözleri, dinleyen herkesin ağızlarını açık bıraktı:

“Mark benimle çok ilgilendi. Benimle dans etti. Diğer hiç tipim olmayan çocuk beni kucakladı, döndürdü bilmem ne. Ben söyledim, bu Yunan oyununda sakin olacağım. Hatta bizim kızlara dedim ki, Yunan erkekleri sizin. İstediğinizi yapın. Çünkü ben ortama girersem bütün Yunan erkeklerini kendime bağlarım. Sakin kaldım. Ama gene gerildim, bir tartışma yaşadım. O sırada kafamı çevirdiğimde Mavi Takım'da Yorgos’un bakışını hissettim. Aslında ilk oyuna geldiğimde hissettim.”

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da söz konusu konuşmayı paylaşıp tepki gösterdi. X hesabından yayınladığı mesajında Burhan, “Tam bir rezalet. Türk kızlarına Yunan erkekler sizin demiş. Bir Yunan onu kucaklamış ama başka bir Yunan’ı beğenmiş… Nene Hatun’un torunları ne hale gelmiş. Bu ne rezil yarışma!” ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada tepkisini dile getiren bir vatandaş ise, “İşte bunlar ilerici çağdaş! Allah sizi kahretsin” diye yazdı.