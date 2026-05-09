En uzun araçlar belli oldu! Arka koltuğu oda büyüklüğünde!
Autopedya tarafından derlenen bilgiye göre geçmişte üretilmiş olan bazı otomobil modellerinin uzunlukları halihazırda trafikte gördüğümüz pikap modellerinden bile daha uzundu.
Uzunluğu nedeniyle oldukça cömert iç hacim imkanı sunan söz konusu otomobiller kullanıldıkları ülkenin coğrafi genişliğinin de etkisi altındaydı.
Özellikle ABD’de üretilerek bu ülke için yollara inen birçok otomobilin ortalama uzunluğunun 5 metreden fazla olduğu biliniyor.
TARİHİN EN UZUN OTOMOBİLLERİ Konuya ilişkin derlenen bilgiye göre tarihin en uzun otomobilleri ve günümüzde kullandığımız bazı otomobil modellerinin uzunlukları kıyasla şu şekilde:
ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII – 5,9 METRE (BİRLEŞİK KRALLIK)
1973 CHRYSLER IMPERİAL LEBARON –5,9 METRE (ABD)
ROLLS-ROYCE PHANTOM VI – 6,0 METRE (BİRLEŞİK KRALLIK)
MAYBACH 62 – 6,1 METRE (ALMANYA)
1959 CADİLLAC FLEETWOOD SEVENTY-FİVE – 6,2 METRE (ABD)
MERCEDES-BENZ 600 PULLMAN – 6,2 METRE (ALMANYA)
ZIL-41047 – 6,3 METRE (RUSYA)
1974 CADİLLAC FLEETWOOD SERİES 75 – 6,4 METRE (ABD)
