Ticaret Bakanlığı'ndan, elektronik ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlar için 'e-ticaret kılavuzu'

Bakanlığın, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber, "Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu" adını taşıyor.

Kılavuzda, e-pazaryerlerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara önerilerde bulunulurken bu kesimin tüketici taleplerini karşılayıp, başarılı olmaları için dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Buna göre, esnaf ve sanatkarların e-ticarete konu ürünleri seçerken öncelikle nasıl bir satış planı izlemesi gerektiğine karar vermesi gerektiği vurgulanan kılavuzda, e-ticarette başarılı ve kalıcı olabilmek, satışları artırabilmek için uzun vadeli planlama önerisinde bulunuldu.

- "DOĞRU ÜRÜN, DOĞRU FİYATLANDIRMA" VURGUSU

Kılavuzda, doğru ürünün seçilmesi, mağazada ayrıntılı olarak sergilenmesi, doğru fiyatlandırmanın yapılmasının, müşteri memnuniyeti, marka bilinirliği ve satış miktarını artıran yöntemler olduğu belirtilerek, "Esnaf ve sanatkarlar e-ticarette başarılı olabilmek için tüketici tercihlerine değer vermeli ve politika belirlerken bu tercihleri dikkate almalıdır." uyarısı yapıldı.

Doğru ürün ifadesinin de ticari planlamanın merkezinde yer aldığı vurgulanan kılavuzda, halihazırda ticaret yapan ya da ticarete yeni başlayacak esnaf ve sanatkarların elektronik ticaretin hızlı değişimine ve dönüşümüne adapte olabilmeleri için dinamik karar vermesi gerektiği kaydedildi.

Kılavuzda, esnaf ve sanatkarın piyasada fazla sipariş edilen ve popüler ürünleri takip ederek, mevcut tüketici alışkanlıklarını izleyip satabileceği ürünleri seçebileceği vurgulanırken ürün seçiminde stok yönetimi ve tedarik süreci kolaylığının önemli etmenler olduğu bildirildi.

Esnaf ve sanatkarların satacakları ürünleri belirlemesi kadar, ürünlerin vitrine çıkarılması sürecinin de başarıda önemli bir etmen olduğu belirtilen kılavuzda, "e-Ticaretin geleneksel ticaretten farkı, tüketicilerin ürüne temas etmeden satın almalarıdır. Bu sebeple ürünlere dair görseller, açıklamalar ve teknik bilgiler gibi unsurlar satış için önemlidir. Ürünün doğru görsel ve ayrıntı bilgilerle sergilenmesi başarının temellerindendir." ifadelerine yer verildi.

- DOĞRU FİYATLANDIRMA YAPILMASI ÖNERİSİ

Kılavuzda, yoğun rekabetin olduğu e-ticarette tüketicilerin satın alma kararını vermelerini sağlayan en önemli etmenin fiyatı olduğuna işaret edilerek, aynı özelliklere sahip bir ürünü satın almak isteyen tüketicinin uygun fiyatlı seçeneği tercih edeceği bildirildi.

Doğru fiyatın belirlenmesi hususunun satışlarını artırmak, büyüyen rekabet içinde öne çıkmak isteyen esnaf ve sanatkarlar için önemli olduğu vurgulanan kılavuzda, şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Ürünlerin satılacağı fiyatlandırma sürecinde, kar, zarar ve rekabet dengesini kurmak için doğru fiyatlandırma yapılmalı, stoklarda kalan ürünlerin elde çıkarılması için indirimli fiyat kampanyaları düzenlenmeli. Ürün fiyatları belirlenirken rakiplerin fiyatlandırmaları da dikkate alınmalı. e-Ticarete yeni başlayan işletmelerin, tecrübeli 'online' tüccarlara karşı rekabet edebilmesi doğru fiyatlandırmadan geçer. Fiyatlandırma stratejileri, doğru zamanda doğru fiyatlarla doğru satış yapmaktır. Bütün e-ticaret mecralarında tek bir fiyatlandırma stratejisi uygulanması, doğru bir fiyatlandırma olmayacaktır. Bireysel internet sitesi üzerinden satış yapılması durumunda, aracı hizmet sağlayıcıya komisyon ödenmeyeceği için fiyatlandırmada bu hususa dikkat edilmeli."

- AKILDA KALICI MARKA, SADE LOGO TAVSİYESİ

Kılavuzda, müşteri memnuniyetinin ve sadakatini artırmanın önemine de işaret edilerek, özellikle esnaf ve sanatkarlar gibi küçük ölçekli işletmeler için müşteri memnuniyetin sağlanması ve sadık bir müşteri kitlesinin oluşturulmasının pazarda kalıcı olmak için değerli olduğu vurgulandı.

Tüketici haklarının önem kazandığı dönemde, tüketicilerin sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşamak için satıcılar arasından müşteri ilişkilerini doğru yönetebilen satıcıları tercih ettiği ifade edilen kılavuzda, e-ticaret pazarında önemli olan müşteri ilişkilerinin doğru ve kaliteli yönetilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.

Kılavuzda ayrıca, akılda kalıcı bir markanın belirli özellikleri barındırması gerektiğinin altı çizilerek, markanın yanında logonun da sade, kolay anlaşılır, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşması gerektiği kaydedildi.

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