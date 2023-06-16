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Ekonomi Dolar yükselince iptal etmişlerdi! O alışveriş siteleri şimdi yandı
Ekonomi

Dolar yükselince iptal etmişlerdi! O alışveriş siteleri şimdi yandı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 10:09:00 - 2023-06-16 10:33:00
Dolar yükselince iptal etmişlerdi! O alışveriş siteleri şimdi yandı

Son günlerde gündeme gelen 'E-Ticaret’te Sipariş İptalleri' konusunda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcilerini vatandaşları mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Son günlerde gündeme gelen 'E-Ticaret'te Sipariş İptalleri' konusunda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcilerini vatandaşları mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41.280.656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9.252.704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır.

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

www.ticaret.gov.tr

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