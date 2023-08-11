Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ticaret Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;
"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Yasin Aydoğan; İhracat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Kılıçkaya; İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, Adem Başar; Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Gümüş; İthalat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Azgın; Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Hüsnü Dilemre; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne, Emel Emirlioğlu; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne, Tarık Sönmez; Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Oğuzhan Şatıroğlu; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, Recep Koşal; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne, Avni Dilber; Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne, Taha Enes Şener; Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Raif Can; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Karabörklü; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ebubekir Aydoğdu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Atila Berber; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, Hacı Hasan Murat Özsoy ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Muzaffer Saraç."
Kaynak: DHA