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Spor Atletico Madrid'den Eyüpspor'a dev trasfer!
Spor

Atletico Madrid'den Eyüpspor'a dev trasfer!

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Atletico Madrid'den Eyüpspor'a dev trasfer!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, yeni sezona az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, yeni sezona az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Eyüpspor, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ı renklerine kattı.

 

EYÜPSPOR'A ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER

Bu kapsamda eflatun-sarılılar kalesini Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki Rumen kaleci Horatiu Moldovan'a emanet etti.

 

KARİYER YOLCULUĞU

2024-2025 sezonunda Romanya Ligi takımı FC Rapid 1923'ten İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Moldovan, ilk sezonunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralandı. Sassuolo formasıyla 27 maça çıkan Rumen kaleci, sonraki sezon İspanyol takımı Real Oviedo'ya kiralandı. Oviedo ile ligde 2 maça çıkan oyuncu 1 kez İspanyol Kral Kupası maçında mücadele etti.

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