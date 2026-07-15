Yaz sıcaklarında serinlerken sağlığınızdan olmayın! Uzmanlar klima kullanımı için uyardı!

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Tibel Tuna, klimanın yanlış kullanımının, solunum yollarının doğal savunma mekanizmasını zayıflatabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminde bunaltıcı sıcaklardan korunmak için en sık tercih edilen yöntemlerden biri klima kullanımı oluyor.

Ancak klimanın çok düşük sıcaklıklarda uzun süre çalıştırılması, filtre bakımının ihmal edilmesi ve soğuk havaya doğrudan maruz kalınması solunum sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tibel Tuna, klimanın tek başına enfeksiyona neden olmadığını ancak yanlış kullanımın solunum yollarının doğal savunma mekanizmasını zayıflatarak çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini aktardı.

Soğuk ve kuru havanın solunum yollarındaki koruyucu mukozayı olumsuz etkileyebildiğini anlatan Tuna, 'Çok düşük sıcaklıklara maruz kalmak boğaz kuruluğu, öksürük, ses kısıklığı ve hava yollarında hassasiyete neden olabilir. Ani sıcaklık değişimleri ise bazı kişilerde solunum yolu yakınmalarını artırırken kas spazmları ve tutulmaları da tetikleyebilir.' ifadelerini kullandı.

Tuna, düzenli bakımı yapılmayan klima filtrelerinde zamanla bakteri, küf ve mantar sporlarının birikebildiğine dikkati çekti.

Söz konusu mikroorganizmaların havaya yayılarak özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde ve kronik akciğer hastalarında yakınmaların artmasına neden olabileceğini kaydeden Tuna, klima filtrelerinin uygun aralıklarla temizlenmesi ve periyodik bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

- 'Doğru sıcaklık ayarı, en az düzenli bakım kadar önemli'

Tuna, astım, KOAH, bronşektazi, alerjik rinit ve diğer kronik akciğer hastalıkları bulunan bireylerin klima kullanımından daha fazla etkilenebileceğini belirterek, ileri yaş grubundaki kişiler, çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerin de risk grubunda bulunduğuna işaret etti.

Doğru sıcaklık ayarının da en az düzenli bakım kadar önemli olduğunu aktaran Tuna, klima ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının 6 ila 8 dereceyi geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Tuna, dışarıda hava sıcaklığının 35 derece olduğu bir günde klimanın 18 dereceye ayarlanmasının doğru olmadığına dikkati çekerek, solunum sağlığı açısından 24-26 derece aralığının daha uygun olduğunu, soğuk hava akımının doğrudan yüze veya göğüs bölgesine gelmesinden de kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Gece klimayla uyumanın tek başına zararlı olmadığına işaret eden Tuna, cihazın uzun süre düşük sıcaklıkta çalıştırılmasının ve hava akımının doğrudan kişinin üzerine gelmesinin sabah boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlere yol açabileceğini aktardı.

Tuna, zamanlayıcı özelliğinin kullanılması, odanın aşırı kurumasının önlenmesi ve uygun sıcaklık ayarının tercih edilmesinin daha sağlıklı bir uyku ortamı sağlayacağını belirtti.

Yaz aylarında solunum sağlığını korumak için klima filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi, kapalı ortamların sık sık havalandırılması, yeterli sıvı tüketilmesi ve sigara dumanından uzak durulmasının önem taşıdığını vurgulayan Tuna, kronik akciğer hastalığı bulunan bireylerin tedavilerini aksatmaması gerektiğini kaydetti.

Tuna, nefes darlığı, öksürük veya balgam şikayetlerinde artış yaşanması halinde ise vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmasının önemine dikkati çekti.