Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor
Gayrimenkul alım satımında yaşanan güven sorunlarını ve nakit taşıma risklerini sona erdirecek "Güvenli Ödeme Sistemi" için geri sayım başladı. 1 Ekim’de devreye girecek olan ve tapu ile para transferini aynı anda eşleştiren yeni model, milyonluk işlemlerin güvenli bir havuz üzerinden yürütülmesini zorunlu kılıyor. Bu düzenleme ile sahte para ve eksik ödeme gibi tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.