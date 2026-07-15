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Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

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Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Gayrimenkul alım satımında yaşanan güven sorunlarını ve nakit taşıma risklerini sona erdirecek "Güvenli Ödeme Sistemi" için geri sayım başladı. 1 Ekim’de devreye girecek olan ve tapu ile para transferini aynı anda eşleştiren yeni model, milyonluk işlemlerin güvenli bir havuz üzerinden yürütülmesini zorunlu kılıyor. Bu düzenleme ile sahte para ve eksik ödeme gibi tehlikelerin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

#1
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Gayrimenkul alım satımında yıllardır süregelen güvenlik endişelerini ve nakit taşıma risklerini sona erdirecek Güvenli Ödeme Sistemi için geri sayım başladı. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulama sayesinde, tapu devri ile para transferi eş zamanlı gerçekleştirilerek milyonluk işlemlerdeki dört büyük risk tamamen ortadan kaldırılacak. İşte yeni düzenlemeye dair tüm detaylar.

#2
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı arasında yaşanan en büyük kriz, paranın ödenmesi ile tapunun devredilmesi arasındaki sıralama uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Satıcının önce ödemeyi talep etmesi, alıcının ise tapuyu almadan parayı göndermekten çekinmesiyle oluşan belirsizlik, yeni sistemin eş zamanlı işleyişi sayesinde tamamen çözülüyor.

#3
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Yeni altyapı ile alıcının parası güvenli bir havuzda tutularak, tapudaki tescil işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilgili hesaba aktarılacak. Bu eş zamanlı yapı sayesinde özellikle milyonlarca liralık işlemlerde nakit taşıma zorluğu, sahte para tehlikesi, paranın eksik teslim edilmesi ve taraflar arasındaki genel güven problemi gibi dört büyük risk ortadan kalkmış olacak. Aslında 2017 yılından beri var olan ancak yeterli kullanım oranına ulaşamayan Tapu Takas Sistemi'nin çok daha gelişmiş ve mecburi bir versiyonu olan bu model, gayrimenkul satışlarını tamamen kontrollü bir zemine oturtmayı hedefliyor.

#4
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Yeni dönemin tam anlamıyla başarılı bir şekilde işleyebilmesi için yetki belgeli emlak işletmelerinin de sürece aktif olarak dahil edilmesi planlanıyor. Emlak hizmet bedellerinin bu sistemle entegre edilmesi, hem sektörün hızlıca kayıt altına alınmasına hem de gayrimenkul işlemlerinin şeffaflığını artırmaya katkı sağlayacak. Aynı zamanda taksitli satışlar ve proje bazlı gayrimenkul işlemleri gibi farklı alanlar için de tamamlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi, kayıt dışılıkla mücadelenin kapsamını genişletecek.

#5
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

Teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla 1 Ekim'de resmen devreye alınacak olan Güvenli Ödeme Sistemi, tapu dairelerinde dijital dönüşümü hızlandırırken, yüksek tutarlı transferleri güvenceye alarak piyasadaki güven sorununu kalıcı olarak çözecek en büyük adım olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Ev alıp satacaklar aman dikkat: 1 Ekim’de hayata geçiyor, o devir tamamen kapanıyor

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