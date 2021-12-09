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Ekonomi Ticaret Bakanlığına 795 sözleşmeli memur atandı
Ekonomi

Ticaret Bakanlığına 795 sözleşmeli memur atandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:22:00 -
Ticaret Bakanlığına 795 sözleşmeli memur atandı

Bakanlığın konferans salonunda, 75’i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı. Uçarmak, “Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız” ifadesini kullandı.

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