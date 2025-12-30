Ticaret Bakanlığı uyardı: Popüler oyuncak için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yaptığı kontroller sonucunda sağlık açısından risk taşıdığı tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son yayımlanan listede, özellikle çocukların kullanımına sunulan bir oyuncak–aksesuar ürünü dikkat çekti.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelere göre, Mr. DIY markasına ait söz konusu ürünün kullanımının güvensiz olduğu belirlendi. Ürünün, kullanıcı sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.

Satışı durduruldu, piyasadan toplatılıyor

Alınan karar doğrultusunda ilgili ürünün satışının durdurulacağı ve mevcut ürünlerin piyasadan toplatılacağı bildirildi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların söz konusu ürünü kullanmamaları ve satın almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgularken, güvensiz ürünlere ilişkin güncel bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebileceğini hatırlattı.