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Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni

Geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında ihracat yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,27 azalarak 15 milyar 526 milyon dolara geriledi- Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat yüzde 1,47 artarak 12 milyar 513 milyon dolara, ithalat da yüzde 1,08 artışla 14 milyar 963 milyon dolara ulaştı- Dış ticaret açığı, geçen ay Özel Ticaret Sistemi'ne göre 2 milyar 450 milyon dolar, Genel Ticaret Sistemi'ne göre 2 milyar 376 milyon dolar olarak belirlendi

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri bülteni

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustosta ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon doları bulurken, ithalat yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın, ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,47 artarak 12 milyar 513 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 1,08 artışla 14 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre ise ihracat yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 0,27 gerileyerek 15 milyar 526 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 0,88 gerileyerek 2 milyar 450 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde 9,88 azalışla 2 milyar 376 milyon dolar seviyesine indi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 1,25 arttı ve 27 milyar 476 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 0,62 artışla 28 milyar 676 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ağustos 2018'de yüzde 83,3 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 83,63'e çıktı. GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 83,07 iken yüzde 84,7 oldu.

- En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, ağustosta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 339 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 4 milyar 665 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 420 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 6 milyar 688 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 4 milyar 877 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 494 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, ağustosta en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1 milyar 462 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 214 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 735 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarları" izledi.

GTS'ye göre ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 1 milyar 514 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 310 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 740 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarları" oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 252 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 267 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

- Ülkelere göre ihracat ve ithalat

ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 123 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 12 milyon dolarla İngiltere ve 633 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 27 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 414 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 266 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 210 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 38 milyon dolarla İngiltere ve 715 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat 2 milyar 113 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 494 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 381 milyon dolarla Almanya izledi.

Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler 11 milyar 930 milyon lira oldu.

- Şirket verileri

Ağustos itibarıyla aktif limited şirket sayısı 839 bin 37, ticari işletme sayısı 725 bin 306, şube sayısı 206 bin 426, anonim şirket sayısı 133 bin 768, kooperatif sayısı 36 bin 34, kolektif şirket sayısı 35 bin 730, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 978 bin 80, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 915 bin 743 olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:46
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