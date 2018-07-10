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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kim? Daha önce nerede görev yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alan isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tercih edildi. Peki Ruhsar Pekcan kimdir? İşte Ruhsar Pekcan biyografisi...

10 Temmuz 2018 Salı 09:32
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kim? Daha önce nerede görev yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alan isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tercih edildi. Peki Ruhsar Pekcan kimdir? İşte Ruhsar Pekcan biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıkladı. Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, 'Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum.' dediği öğrenildi.

Yeni kabine şu isimlerden oluştu:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk (MAYA okullarının kurucusu)

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (ETS Tur'un kurucusu)

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk (KADEM Ankara Temsilcisi)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, halen Karon Mühendislik şirketinde CEO olarak görev yapıyor.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptı. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:32
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