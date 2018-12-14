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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi."

14 Aralık 2018 Cuma 11:05
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi."
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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