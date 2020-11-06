Ticaret Bakanı Pekcan: "İzmir'imiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

İZMİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı İzmir için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Pekcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren çalışmaların tam bir koordinasyon ve iş birliği içinde yürütüldüğünü, bunun aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

İzmir'de ilk olarak Seferihisar'daki esnafla bir araya geldiklerini aktaran Pekcan, onların da büyük bir badire atlattığını dile getirdi.

Esnaftan, "Allah'a çok şükür 'Devletimizden Allah razı olsun, ilk günden itibaren hep yanımızdaydı. Çok hızlı yetiştiler." şeklinde memnuniyet sözleri duyduklarını aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan böyle de onlarla ilgili çalışmalarımız da sürdüreceğiz. Bugün burada sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey de buradalar. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak için gayret içinde. Esnafımız için de zarar tespitine başladık Valiliğimizin koordinasyonunda. Zarar ziyan tespitine takiben zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere hibe desteği vereceğiz. Bunun dışında TESKOMB üzerinden Halkbank'tan kredi kullanan esnafımıza kredi ödemelerini faizsiz olarak 1 yıl süreyle erteledik."

Seferihisar'daki incelemelerin ardından Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne uğradıklarını da aktaran Pekcan, binalarında az da olsa bir hasarın mevcut olduğunu, buna karşın müdürlükteki ticaret işlemlerinin kesintisiz devam ettiğini söyledi. Pekcan, "Hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bundan sonra hep birlikte gerekli önlemlerin alınacağını kaydeden Pekcan, "Ülkemizin refah seviyesine katkıda bulunmak için ihracatıyla, üretimiyle, turizmiyle gözde İzmir'imizin de müreffehliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İzmir Valisi Köşger: "Nakliye için rayiç bedeller belirlendi."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bazı depremzedelerin de talebi doğrultusunda taşınma bedelleri için rayiç bedeller belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tam eşya naklinde vinçler ve asansörler 350 lira, saatlik kullanımlarda da 175 lirayla sınırlandırdık. Buna uyacaklar. Nakliye ücretlerini de arkadaşlarımız belirliyor. Gerekiyorsa biz diğer illerden de takviyelerde bulunacağız. Biz bunları denetleyeceğiz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için her şey düşünülüyor. Çok uzun olmayan vadede inşallah vatandaşımızı kalıcı konutlara taşımada bakanlıklarımız çalışıyor."

Bakan Pekcan, daha sonra İzmi iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmek üzere İzmir Ticaret Odasına geçti.



