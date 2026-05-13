Fransa’da Hantavirüs sonrası Norovirüs alarmı: Bin 700’den fazla kişi karantinada

Fransız yetkililer, bir yolcunun norovirüs şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine Bordeaux limanına demirleyen bir yolcu gemisindeki bin 700'den fazla yolcu ve mürettebatı karantinaya aldı.

Fransa’nın Bordeaux kenti, bugün bir yolcu gemisinde yaşanan trajik ölümle ‘yüksek riskli bölge’ ilan edildi. Edinilen ilk bilgilere göre, gemide seyahat eden bir yolcu, şiddetli mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından Norovirüs şüphesiyle yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından geminin limandan ayrılmasına izin vermeyen Fransız sağlık ekipleri, gemiyi tamamen izole etti. Bin 700'den fazla kişinin bulunduğu dev gemide, sağlık taramaları devam ederken virüsün kaynağına dair incelemeler derinleştiriliyor.

"Mide gribi" olarak da bilinen ve son derece bulaşıcı olan Norovirüsün, kapalı alanlarda hızla yayıldığı biliniyor. Yetkililer, gemideki diğer yolcularda da benzer semptomların görülüp görülmediğini titizlikle takip ediyor. Hantavirüs sonrası gelen bu yeni alarm, uluslararası deniz taşımacılığında pandemi protokollerinin yeniden sertleştirilip sertleştirilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Karantina altındaki bin 700 kişinin tahliye süreci ve sağlık durumlarına ilişkin Fransız makamlarından gelecek resmi açıklamalar dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

50 KİŞİDEN BELİRTİ VAR

Ambassador Cruise Line’a ait gemi, çoğunluğu Britanya veya İrlanda’dan gelen bin 233 yolcusuyla birlikte Salı günü Batı Fransa’daki Bordeaux limanına ulaştı. Sağlık yetkilileri, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin Norovirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs, ani başlayan mide ve bağırsak enfeksiyonuna yol açan yüksek bulaşıcılığa sahip bir virüs olarak biliniyor. En yaygın belirtiler arasında kusma, mide bulantısı ve karın krampları yer alıyor. Hastalığa yakalanan kişilerde ayrıca hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve belirgin halsizlik de görülebiliyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirtirken, sıvı kaybına bağlı dehidrasyon riskine karşı uyarıda bulunuyor. Norovirüsün genellikle kontamine gıdalar, su ve yüzey temasıyla hızla yayıldığı ifade ediliyor.

HANTAVİRÜS DAHA AĞIR SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Norovirüsün aksine hantavirüs enfeksiyonları oldukça nadir görülüyor ancak çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüs, kemirgen idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışan parçacıkların solunmasıyla insanlara geçebiliyor.

DSÖ, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın son derece nadir olduğunu vurgularken, Güney Amerika’da görülen “Andes virüsü”nün bu konuda istisna oluşturduğunu belirtiyor. Andes virüsünün yakın temas yoluyla sınırlı da olsa kişiden kişiye bulaşabildiği ifade ediliyor.