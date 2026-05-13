Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?"

Özgür Özel’in partiden kopuşları engellemek için kurduğu iletişimi "ayıp" olarak nitelendiren Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vazgeçiremiyoruz, sürekli mesaj atıyor"

"Özgür Özel mesajlar atıyor, vazgeçiremiyoruz… Bu kaçıncı mesaj konusu Özgür Özel ile ilgili. '2 yıl sonra biz iktidara geliyoruz, sonra gelip yalvarırsın, yüzüne bakmayız' diyor. Burcu Köksal da 'beni tehdit etti' diyor."

"Senin kocan erkek değil" iddiası

Gültekin’in en dikkat çekici iddiası ise Ardahan Göle Belediye Başkanı ile ilgili oldu. Özgür Özel’in, belediye başkanının eşiyle mesajlaştığını iddia eden Gültekin, durumu sert bir dille eleştirdi:

"Ardahan Göle Belediye Başkanı'nın da karısıyla mesajlaşıyor. 'Senin kocan erkek değil' yazıyor. Bu ne ayıp bir şey. Arkadaş sen bir ilçe belediye başkanının karısıyla niye mesajlaşıyorsun?"

Levent Gültekin, bir genel başkanın istifa eden belediye başkanlarıyla bu düzeyde bir diyaloğa girmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Özgür Özel’in tepkilerinin "ortalama bir lise öğrencisi düzeyinde" olduğunu savundu.