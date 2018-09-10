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Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında, yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından daha hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin, 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını belirterek, "Yılın 2. çeyreğinde de ekonomimiz dinamizmini istatistiklere yansıtmıştır." dedi..

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:00
Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 oranında büyüdüğünü söyleyerek, "Türkiye, son 10 yılda  Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesidir ve bundan sonraki on yıllarda da bu performansını devam ettirerek, bölgesinde yatırımcıların en fazla kazandığı, en verimli ve karlı üretim gerçekleştirdiği ülke olacaktır" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 oranında büyüdüğünü belirtti. 2017 yılında, yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyüdüğünü ve 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını kaydeden Bakan Pekcan, "Yılın 2'nci çeyreğinde de ekonomimiz dinamizmini istatistiklere yansıtmıştır. 2018 yılının ikinci çeyreğinde görülen yüzde 5,2’lik büyümeyi, ikinci çeyrekte Euro Bölgesi'nin yüzde 2,2, AB ekonomisinin yine yüzde 2,2 ABD’nin yüzde 4,2, Çin’in yüzde 6,7’lik büyümesi olduğunu dikkate alarak değerlendirmekte fayda vardır. Türkiye bu dönemde, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G20 içerisinde verisi açıklanan ülkelerden yüzde 8,2  büyüyen Hindistan’dan,  yüzde 6,7 büyüyen Çin’den ve yüzde 5,3 büyüyen Endonezya’dan sonra en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla,  gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmış ve son 10 yılda olduğu gibi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

İHRACAT BÜYÜMEYE KATKI SAĞLADI

"2018 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 5,2’lik büyümeye 'net ihracatın' katkısı 0,96 puan düzeyinde olmuştur" diyen Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2018 yılında hedefimiz, ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın 2. yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemektir. Büyüme performansının en önemli yansımalarından birisini de istihdam düzeyinde görüyoruz. 2018 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türkiye ekonomisi son bir yılda 650 bin kişiye ek istihdam sağlamıştır. Türkiye, yüksek gelirli ülkeler sınıfına ancak ve ancak teknolojiye yatırımlarla ve ihracatla ulaşabilir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin küresel piyasalardaki rekabet gücünü artırmak üzere özellikle bu iki alana odaklanacağız.  Türkiye, son 10 yılda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesidir ve bundan sonraki on yıllarda da bu performansını devam ettirerek, bölgesinde yatırımcıların en fazla kazandığı, en verimli ve  karlı üretim gerçekleştirdiği ülke olacaktır. Ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar; Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan 100 Günlük Eylem Planı icraatlarının ekonomiye olumlu katkısı, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, başarımızın devamındaki en büyük faktörler olacaktır."

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:00
  1. Ruhsar Pekcan
  2. Ticaret Bakanı
  3. açıklama
  4. büyüme
  5. Türkiye
  6. G20 ülkeleri

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