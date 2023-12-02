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Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk

Yeniakit Publisher
2023-12-02 11:24:00 -
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar olduğunu söyleyerek, 'Tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk.' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

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