Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına yalanlama

Yerel seçimlerin ardından Kabine'de değişiklik yaşanacağı iddiası kulislerde hareketliliğe neden oldu. Ekonomi politikalarına ters söylem ve kararları olduğu, kendi özel işlerini aksattığından yakındığı öne sürülen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek görevden affını istediği iddia edilirken, çeşitli yayın organlarında yer alan iddiaya jet bir yalanlama geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti' iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

BİR AÇIKLAMA DA CEM KÜÇÜK'TEN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını isteyeceği iddiasına bir yalanlama da hükümete yakınlığıyla bilinengazeteci Cem Küçük'ten geldi. Bolat ile babasının vefatı dolayısıyla konuştuğunu belirten Küçük, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Kabine'den affını istediği türündeki paylaşımların hepsi yalan. Ömer bey 9 aydır 7/24 görevinin başında. Araba ve ev fiyatları düşmüş, ticaret yolunda giderken bu haberler tamamen uydurma. Üstelik gümrüklerde menşei değiştirilmiş ürünler ve kaçakçılara göz açtırılmadığı bir dönemde bu tür haberlerin kötü niyetli olduğu da açık" dedi.



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