  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına yalanlama
Gündem

Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-02-28 13:16:00 - 2024-02-28 13:17:23
Ticaret Bakanı Bolat'ın affını istediği iddiasına yalanlama

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

Yerel seçimlerin ardından Kabine'de değişiklik yaşanacağı iddiası kulislerde hareketliliğe neden oldu. Ekonomi politikalarına ters söylem ve kararları olduğu, kendi özel işlerini aksattığından yakındığı öne sürülen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek görevden affını istediği iddia edilirken, çeşitli yayın organlarında yer alan iddiaya jet bir yalanlama geldi.

 

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti' iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

BİR AÇIKLAMA DA CEM KÜÇÜK'TEN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını isteyeceği iddiasına bir yalanlama da hükümete yakınlığıyla bilinengazeteci Cem Küçük'ten geldi. Bolat ile babasının vefatı dolayısıyla konuştuğunu belirten Küçük, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Kabine'den affını istediği türündeki paylaşımların hepsi yalan. Ömer bey 9 aydır 7/24 görevinin başında. Araba ve ev fiyatları düşmüş, ticaret yolunda giderken bu haberler tamamen uydurma. Üstelik gümrüklerde menşei değiştirilmiş ürünler ve kaçakçılara göz açtırılmadığı bir dönemde bu tür haberlerin kötü niyetli olduğu da açık" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması
Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması

Gündem

Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması

Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?
Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?

Gündem

Bu kadar yalanı yazana nasıl gazeteci denir?

Başkan Erdoğan ’stratejik’ mesaj verdi: 100’ü geçen kasıtlı yalan haberi ifşa ettik! Erdoğan’dan çarpıcı açıklama
Başkan Erdoğan ’stratejik’ mesaj verdi: 100’ü geçen kasıtlı yalan haberi ifşa ettik! Erdoğan’dan çarpıcı açıklama

Gündem

Başkan Erdoğan ’stratejik’ mesaj verdi: 100’ü geçen kasıtlı yalan haberi ifşa ettik! Erdoğan’dan çarpıcı açıklama

Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar
Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar

Gündem

Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23