Tıbbi ve aromatik bitki ihracatı dört kat arttı

Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya üzerindeki yıllık ekonomik değerinin 115 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Ayrıca Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda bulunan Anadolu, bu bitkilerden yararlanma konusunda da zengin birikime sahiptir. Ülkemizin, sahip olduğu bu zenginliği daha yüksek katma değere çevirmesi ve bu pazardan daha yüksek pay alması son derece önemlidir” dedi.

Tedarikçi konumundayız

Pakdemirli, bu doğrultuda, son 18 yılda tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanının 2 kat artışla 1,7 milyon dekara, üretiminin 5 kat artışla 370 bin tona, ihracat değerinin ise 105 milyon dolardan 4 kat artışla 404 milyon dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’nin kekik ve defne ihracatında dünya lideri olduğunu ve dünya defne ihtiyacının yüzde 90’ını karşıladığını bildiren Pakdemirli, ülkenin kimyon, adaçayı, biberiye ve anasonda da önemli bir tedarikçi konumunda bulunduğunu belirtti.

TMO’nun fındık alım süresi uzadı

Bu arada Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından TMO’nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, “TMO’muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.