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Spor Tiago Çukur kim kaç yaşında? Fenerbahçe Tiago Çukur'a yıllık ne kadar ödeyecek?
Spor

Tiago Çukur kim kaç yaşında? Fenerbahçe Tiago Çukur'a yıllık ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Futbolseverler ise Tiago Çukur'un kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Tiago Çukur kim?

Yeniakit Publisher
2022-07-11 11:25:00 -
Tiago Çukur kim kaç yaşında? Fenerbahçe Tiago Çukur'a yıllık ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" denildi. Fenerbahçe’den yapılan anlaşmada transferin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Tiago Çukur kim kaç yaşında?

Tiago Çukur 30 Kasım 2002'de Amsterdam'da dünyaya geldi. Altyapı kariyiren 2012'de Feyenoord'ta başlayan Tiago Çukur 2021'de Watford ila profesyonel kariyerine imza attı. 2021-2022 sezonunda Doncaster Rovers'ta kiralık olarak forma giyen Tiago Çukur 26 maça çıkıp 1 gol attı. Forvet mevkiinde oynayan futbolcu 1 maçta A Milli Takım forması giydi.

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