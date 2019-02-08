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THY’ye uçak finansmanında çifte ödül

Türk Hava Yolları (THY), uçak finansmanı alanında 2 farklı ödüle layık görüldü.

08 Şubat 2019 Cuma 11:29
THY’ye uçak finansmanında çifte ödül

THY, geçen yılın kasım ayında teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon euro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı sayesinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen “Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders” ödül töreninde “Yılın En İyi Finansmanı” ödülünü aldı.

Diğer ödül ise İngiltere’nin başkenti Londra’da 31 Ocak’ta yapılan “Global Transport Finance” ödül töreninde takdim edilen “Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı” oldu. THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, “Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, THY’nin yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:29
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