THY’nin ‘Tek Yürek’ isimli 400’üncü uçağı depremzede çocuklar ve aileleri için havalandı

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı 400’ncü uçağıyla asrın felaketinden etkilenen illerdeki depremzede çocuklar ve aileleri için gerçekleştirilen özel uçuş tamamlandı.

Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik AŞ’nin Atatürk Havalimanı’ndaki hangarında özel olarak boyanarak şirketin filosuna alındı. “Tek Yürek” adı verilen filodaki 400’üncü uçağın ilk seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için organize edildi.

Depremzede çocuklar ve aileleri, uçuş öncesinde THY’nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali’ndeki CIP Salonunda ağırlandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Uçağın önünde toplu fotoğraf çekilmesinin ardından depremzede çocuklar ve aileleri kabine alındı.

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Uçak havalandıktan sonra, çocuklar için hazırlatılan özel menüler, THY yöneticileri tarafından ikram edildi. Uçuş esnasında pilotlar geçiş güzergahları konusunda misafirleri bilgilendirdi. Çocuklar, pilotlar Sedat Ağraz ve Mert Dağoğlu’nu kokpitte ziyaret ederek bilgi aldı.

Uçuşta yapılan anonsta, şu ifadelere yer verildi: “Uçağımızın ilk uçuşunu sizlerle gerçekleştiriyor olmamız bu uçuşu daha da anlamlı kılıyor. Ülkece tek yürek olduğumuz bu günün anısına 400. uçağımızı dayanışmanın, birlik olmanın sembolü olarak ‘Tek Yürek’ ismiyle filomuza katıyoruz. Yaşadığımız zor günleri sevgi, empati ve dayanışma ile atlatacağız. Bayrak taşıyıcı olarak yaralarımızı hep birlikte sarmak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bir olmanın gücüyle bayrağımızı göklerde dalgalandırdığımız nice umutlu uçuşlarda buluşacağız. Hep beraber, tek yürek.”

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçuşun bitişinden kısa bir süre önce kokpitten yaptığı anonsta, “Bugün 400. uçağımızın ilk seferinde tek yürek olarak birlikte olduk. Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğu ile her koşulda milletimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Hayalleri dünyalar kadar geniş olan sevgili çocuklarımız ilerleyen zamanda sizleri de Türk Hava Yolları’nın bir parçası görmekten mutluluk duyacağız. Sevinçlerin paylaşıldığı daha mutlu uçuşlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Depremzede çocukları ve ailelerini uçakta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bolat, “İnşallah bu yarayı en kısa zamanda saracağız. Çocuklarımızın yüzlerini biraz da olsa güldürmek için böyle bir organizasyon yaptık” dedi.