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Aktüel

THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri, bu gece başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-13 08:28:50 -
THY'nin Sudan'a tarifeli seferleri, bu gece başlıyor

HARTUM (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.

THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.

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