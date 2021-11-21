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Dünya THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında yaşamını yitirdi
Dünya

THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında yaşamını yitirdi

Arkadaşları ile birlikte tatil için gittiği Meksika'da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 01:58:00 -
THY'nin İrlandalı pilotu motor kazasında yaşamını yitirdi

THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.

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