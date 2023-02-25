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Gündem THY'nin Almanya seferlerine grev engeli! Bu tarihe dikkat: Bazı uçuşlar yapılmayacak
Gündem

THY'nin Almanya seferlerine grev engeli! Bu tarihe dikkat: Bazı uçuşlar yapılmayacak

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havalimanı çalışanlarının aldığı grev kararı nedeniyle 27 Şubat'ta yapılması planlanan bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:46:00 -
THY'nin Almanya seferlerine grev engeli! Bu tarihe dikkat: Bazı uçuşlar yapılmayacak

THY, Almanya'da Düsseldorf şehrinde havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle bu kente 27 Şubat'ta yapmayı planladıkları bazı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

DÜSSELDORF HAVALİMANI YÜZDE 10 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ''Grev sebebiyle bu tarihte yapılması planlanan THY'nin TK 1525-1526 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1529 İstanbul-Düsseldorf, TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet TK 7730-32 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri iptal edildi.'' denildi.

27 Şubat Pazartesi günü grev nedeniyle Düsseldorf Havalimanı yüzde 10 kapasiteyle çalışacak.
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