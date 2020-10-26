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Aktüel THY'den yurtiçi indirim kampanyası
Aktüel

THY'den yurtiçi indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:27:22 -
THY'den yurtiçi indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) iç hatlar için indirim kampanyası başlattı.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, başlatılan kampanya ile yolculara 99.99 TL’ye uçuş imkanı sunulduğu belirtildi. Kampanyanın 26 Ekim-27 Ekim 2020 arası düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamayacağı belirtilirken şu ifadelere yer yerildi:

“Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TL. 26 ve 27 ekimde biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin.”



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