THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı!

THY hem kârlılıkta hem kapasitede dünyadaki rakiplerine fark attı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, “Hisse değerimiz rakiplerimize göre düşük. En kısa zamanda 6 $’a çıkmasını bekliyorum” dedi

Dünyada birçok havayolu şirketi devlet destekleriyle ayakta durup, pandemi sonrasında toparlanmak için en iyi tahminle 2023 yılını beklerken Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları'nın (THY) performansı göz kamaştırıyor. THY'nin başına geçen Ahmet Bolat'ın önderliğinde profesyonel yönetimle birlikte şirketin gelirleri ikinci çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Yolcu gelirleri yüzde 25 yükseldi. Kargo gelirleri 2019'un aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Akaryakıt hariç birim giderler ise 2019'a göre yüzde 11 azaldı. İlk 6 ayda şirket 737 milyon dolar kâr elde etti. İkinci çeyrekte toplam gelir 2019'un aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu şirketin tarihindeki en yüksek 6 aylık kâr rakamı. THY, hem kârlılık hem kapasite açısından Avrupa'daki rakiplerini geçti. Dünyada ilk üçe girdi" dedi. Bolat, yılın ikinci çeyreğinde kapasiteyi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artırdıklarını belirterek, "İngiltere ve Almanya'da bayrak taşıyıcılar aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde eksideler" mesajı verdi. Peki petrolde yükselen fiyatlarla gelen maliyet baskısı, Avrupa'da havalimanlarında yaşanan sıkıntılar, tedarik zinciri aksamalarına rağmen bu başarı nasıl yakalandı? Kapasiteyi artırmak için uçak koltukları sıklaştırıldı. Bazı uçaklarda yolcu konforu bozulmadan koltuk sayısı 189'dan 220'lere çıkarıldı. Uçuş personeli fedakarlık yaptı. Senelik uçuş saatlerini yüksek sezonda kullanıp, izinlerini daha sonra yapmayı kabul etti. Temmuz-ağustosta yüzde 4 olan izin kullanımları 1'e indi. Boeing'den gelecek 8 adet 787 tipi geniş gövde uçağın gecikmesine rağmen yurtdışı operasyonları optimizasyonla iyi yönetildi. Şirketin net borçluluğu da ilk yarıda 2.8 milyar dolar azaldı.

FİLOYU 400'E ÇIKARIYOR

Uçak doluluklarının temmuzda yüzde 87 ile pandemi öncesi seviyeye geldiğini söyleyen Bolat, iç hatlarda dolulukların yüzde 90'larda olduğunu söyledi. Şirket, 2023'te her kıtada 14 noktaya daha uçmaya hazırlanıyor. Şirketin yıl sonunda uçak sayısı 395'e, Şubat 2023'te ise 400'e çıkacak. 2023 sonunda ise filonun 425 uçağa çıkması bekleniyor.

HİSSE FİYATI 6 DOLAR OLMALI

THY'NİN hisse değerinin yurtdışındaki rakiplerine bakıldığında çok aşağıda olduğunu anlatan Bolat, şöyle konuştu: "Şu anda THY'nin kendi sahip olduğu 80 tane uçak var. Fiziki yatırımlar da var. Bunları düşündüğünüzde, THY'nin maddi duran varlık değeri 15 milyar dolara yakın. Hisse değerinin yakın zamanda 6 dolara çıkmasını bekliyorum." Bolat, yatırımcılara stratejilerini anlatmak için road show'a çıkacaklarını da vurguladı.

ABD'YE ÖZEL TANITIM

BU yıl ABD'ye özel tanıtım yapacaklarını söyleyen Bolat, "Bu yıl 800 bin yolcu ağırladık. 2023'te 2.5 milyona çıkmayı hedefliyoruz. New York'ta tanıtım programı yapacağız" dedi. Avustralya ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Bolat, "Jakarta'dan atlayarak gideceğiz. Burada amacımız transit yolcu taşımak değil, turist getirmek" dedi.

YÖNETİM VAN'A GİDİYOR

BOLAT, THY tarihinde bir ilke de imza atacak. 21 Ağustos'ta THY yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler Van'da toplanacak. Böylece, ilk kez THY yönetimi İstanbul dışında toplantı yapmış olacak. Bolat, bundan sonra da projeye devam etmeyi planlıyor. Sırada Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Antakya var.

700 PİLOT ALACAK

THY'NİN pilot okulunda 400 kişinin mayısa kadar yetişeceğini, lisans alan ancak TİP belgesi olmayan 800'e yakın pilot olduğunu, bunların 700'ünü eğitimi tamamladığında alacaklarını anlatan Bolat, "Geçen yıl THY ve iştiraklerinde 5 bine yakın ilave istihdam sağladık. İlk altı ayda ilave istihdam sayımız 3 bini geçti. Sene sonunda 5 binden fazla kişiye iş sağlayacağız"dedi.

EN BÜYÜK İHRACATÇI

AYNI zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Bolat, THY'nin ülkeye 8.5 milyar dolar döviz getirdiğini anlatarak, "Bu Türkiye'nin en büyük ihracatçısı denilen şirketten yüzde 60 daha fazla. Bu yıl hizmet ihracatı rakamı 80 milyar doları geçecek. 2023'te hedef 130 milyar dolar. 270 milyar dolar da mal ihracatı olsa, toplam 400 milyar dolar ihracata ulaşılabilir. THY olarak bizim hedefimiz de 18 milyar dolar dövizi ülkeye getirmek" dedi.

Dilek Güngör-Sabah