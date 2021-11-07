THY’den tarihi başarı! Kârda 2019 rakamları geçildi

Buğra Kardan

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilerle bir araya geldi. Aycı, buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O açıklamalar şöyle:

Olumlu ayrıştı

Havacılık tarihi için en uzun yıl 2020’ydi. Dev firmalar pandemi krizinin merkezindeydi.

THY olarak pandemi krizine karşı mukavemet ettik, rakiplerimizden olumlu ayrıştık.

Salgın sürecinde bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza müteşekkiriz.

Hükümet tarafından hızla alınan kararlar bizi rahatlattı.

THY’nin başarı hikâyesini devam ettirmesine imkân tanıyan yöneticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız.

Aşılanmaya hız verilmesi, kontrollü normalleşmenin başlamasıyla yolcu talebi artmaya başladı. Bunu veriler de net şekilde ortaya koyuyor.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirimiz 3 milyar 405 milyon dolar, yolcu gelirlerimiz 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerimiz 969 milyon dolar oldu. Esas faaliyet kârımız da 722 milyon doları buldu. Bu rakam 2019’un aynı döneminde 675 milyon dolardı. Yani esas faaliyet kârında 2019’un ötesine geçildi. Elde edilen bu başarıda verimli rota tercihinin, doğru kapasite ve destinasyon planlamasının payı büyük.

Üçüncü çeyrekte net kârımız 735 milyon dolar oldu. Pandemiden önce, 2019’un aynı döneminde bu rakam 655 milyon dolardı.

Geride kimseyi bırakmadık

Şu gerçek ki 2020 ve 2021’de çalışanlarımız önemli görevler gördüler. Dünyaya hem aşı hem ilaç hem de tıbbi ekipman taşıdılar.

THY olarak çalışanlarımızın yanlarında durduk, duruyoruz. Salgın sürecinde attığımız adımlar belli. Zorlu süreçte küçülmeye gitmedik. Geride kimseyi bırakmadık.

Çalışanlarımıza uyguladığımız maaş kesintilerinin önemli bölümünü iade ettik. Orta ve alt kademede görev yapan çalışanlarımıza da maaş kesintilerinin tamamını iade ettik.

İlk 9 ayda güzel bir grafik ortaya koyduk. Bu dönemde toplam gelirimiz 7 milyar 377 milyon dolar, yolcu gelirlerimiz 4 milyar 432 milyon dolar, kargo gelirlerimiz 2 milyar 734 milyon dolar, esas faaliyet kârımız 795 milyon dolar, net kârımız 734 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Devler zarar etti

2021’in 9 ayında dünya devlerinden Lufthansa, Air France, United Airlines ise zarar ettiler. Biz rakiplerimize göre başarılıyız. Başarımız tartışılmaz. Mali tabloyu ele aldığımızda kargo gelirlerimizin üçüncü çeyrekte yüzde 132, ilk 9 ayda yüzde 125 arttığını görüyoruz. Net kârımızın üçüncü çeyrekte yüzde 12.2, ilk 9 ayda yüzde 62 yükseldiğini gözlemliyoruz.

Kuşkusuz, bizim gibi kâr ilan eden şirketler var. Bizim başarımız ortada. Herkes her yorumu yapabilir. Herkes her rakamı isteği yere eğip bükebilir. İstediği yorumlarla bizim bu başarımız farklı yere çekmeye çalışabilir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu toparlanma ekonomimize ve sivil havacılığımıza hayırlı olsun.

Avrupa'da bir numara

Network taşıyıcılara bakıldığında THY, Avrupa’da bir numarada olup dünyada ilk 5’te yer alıyor.

Şu anda her şey planlandığı gibi gidiyor.

İlerisi için umutluyuz. 2022, 2021’den daha iyi geçecek. 2023 yazında ise altın vuruşu yapacağız.

Yolcu kapasitesi açısından 2022’de 2019’u yakalamayı, üzerine yüzde 3 koymayı hedefliyoruz.

Enflasyonun sert etkisini yumuşatıyoruz. 2019’dan bu yana taban fiyat uyguluyoruz. Ama bir güncellemeye gitmemiz gerekebilir. Tabii yolcularımızı rahatsız, mutsuz edecek bir güncelleme yapmayacağımızı da ifade etmeliyim.