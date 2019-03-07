THY’den Rusya ve Berlin atağı

“Rusya rezervasyonuna” teknolojik adım atan Türk Hava Yolları (THY), Berlin’den Adana ve Gaziantep’e direkt uçacak.

Geniş kitleye ulaşacak

THY ile Sirene ve TCH Rezervasyon Sistemleri arasında, Rusya’daki bilet satış dağıtım kanallarını genişletmek üzere işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 10 farklı şehre uçuş gerçekleştirdikleri Rusya’nın çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, “Bugün yaptığımız anlaşmayla Rusya’da daha da geniş bir kitleye ulaşacağız. Yolcu kapasitemizi ilk etapta yüzde 10 ila 15 düzeyinde artacağını öngörüyoruz” dedi.

Berlin’den direkt uçuş

Bu arada THY, Almanya’nın başkenti Berlin’den Adana ve Gaziantep’e direkt uçuşlara başlıyor. Berlin’den Adana’ya direkt uçuş 2 Nisan’da, Gaziantep’e direkt uçuş ise 5 Nisan 2019’da başlayacak.