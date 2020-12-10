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Spor THY'den olaylı PSG maçının ardından yurda dönen Başakşehir'e sürpriz anons
Spor

THY'den olaylı PSG maçının ardından yurda dönen Başakşehir'e sürpriz anons

Paris Saint Germain ile oynadıkları maçta antrenör Pierre Webo’ya yapılan ırkçı saldırıdan dolayı olaylı geçen maçın ardından yurda dönmek için uçağa binen Başakşehir'e THY tarafından sürpriz anons yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:32:00 - 2020-12-10 20:49:44

Türk Hava Yolları (THY), Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörü Pierre Webo’nun hakem tarafından ırkçı tutuma maruz kalmasının ardından, maç sonrası dönüşte uçak içinde anons yaparak Webo ve takıma destek mesajı verdi.

Şampiyonlar Ligi H grubunda 8 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda Fransa’nın Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmanın 22’inci dakikasında yaşanan tatsız olaylar sonrasında kararlı bir duruş sergileyerek mücadelenin bir sonraki güne ertelenmesini sağlamıştı. Dün akşam oynanan maçın ardından bugün yurda dönmek için Türk Hava Yolları’na ait TK 3234 sefer sayılı uçağa binen temsilcimize, uçuş ekibi jest yaptı.

“Zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz”

THY uçağının kaptan Pilotu Erkan Eyyupoğlu yaptığı anonsta, zorluklara birlikte göğüs gereceklerine vurgu yaparak, ‘’Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri, kaptanınız konuşuyor. Belki bu maçı kaybettiniz ancak göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun’’ dedi.

Anonsun bitmesinin ardından başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.

“Ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz”

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz. Mavide... Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübü'müzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz” değerlendirmesinde bulundu.

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