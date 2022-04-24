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Ekonomi THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti
Ekonomi

THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti

Türk Hava Yolları (THY), Giresun ve Ordu’nun köylerinde yaşayan 46 çocuğu hayata geçirdiği projeyle uçakla tanıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:24:00 -
THY’den köy çocuklarına 23 Nisan jesti

Şirketin Ordu-Giresun ofisinin gerçekleştirdiği projeyle bayrak taşıyıcının TK1920 sefer sayılı uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan havalanarak Ordu-Giresun Havalimanı’nda çocuklarla buluştu.

Ordu’nun Yokuşdibi ve Giresun’un Çatak köylerinde ilköğretim okulunda eğitim gören 10-12 yaş arası 23’er öğrenci olmak üzere toplamda 46 çocuk kendi isimleriyle düzenlenmiş biniş kartlarını alarak uçağa bindi.

Hayatlarında ilk kez uçağa binen çocuklar pilot ve kabin memurlarıyla tanışarak çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekibine hediye etti. Uçağın kaptan pilotu, çocuklar için yaptığı özel anonsta “Yarınlarımızın teminatı sevgili çocuklar, kanatlarınız hep açık ve hayalleriniz daima yükseklerde olsun” ifadelerini kullandı. Havalimanı kulesinden yer hizmetlerine kadar pek çok noktayı THY çalışanlarıyla gezen ve havacılık hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra Ordu Boztepe’yi ve Giresun Kalesi’ni giderek eğlenceli bir gün geçirdi. Günün sonunda THY ekibi, hazırladığı özel hediyeleri çocuklara verdi.

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