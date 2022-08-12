THY'den istihdam atağı

Akit Ekonomi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Bolat, buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Hızlı adımlar atıldı

Grubumuz, krizlerde hızlı adımlar attı. 65 bin arkadaşımız, krizlerle omuz omuza mücadele etti. Bir bütün olma örneği sergiledi. Zorluklar bu büyük ailenin bağlarını güçlendirirken fedakârlığın da güzel günler için anahtar olduğunu hepimize gösterdi.

Kriz dönemlerinde dünyanın dört bir yanında havayolu şirketleri, çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken biz hiçbir arkadaşımızın yalnız yürümesine müsaade etmedik.

Çözüm için uğraşıyoruz

Pandemi kısıtlamaları tam anlamıyla kaldırılmadığı gibi yeni bir krizimiz daha var. Başta Avrupa olmak üzere havalimanlarında nitelikli personel bulunamıyor. Oralarda sonu gelmeyen boarding kuyruklarıyla, devasa bagaj yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Yolcularımız uçağa zamanında gelemiyor. Havalimanları da uçaklarımızın hızlarına yetişemiyor, zamanında kalkış oranlarımız düşüyor. Bu durum operasyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Avrupa’dan zamanında hareket edemediğimiz için yurt içinde de gecikmeler yaşıyoruz.

Yurt dışında yaşanan kaosun bir an önce çözüme kavuşmasını dilerken yurt içinde sefer aralarının açılması, teknik arızaların minimize edilmesi gibi aksiyonlar alarak çözüm için uğraşıyoruz.

Kapasitede hızlı artış

Dünyada olan bitenlere rağmen misafirlerimize sunduğumuz kapasiteyi bu yılın ikinci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 12 arttırdık.

Hem 2020 hem 2021 senesinde network taşıyıcıları arasında Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştiren ve en çok kapasite sunan havayolu şirketi olduk. 8 Ağustos itibarıyla 2022 yılında ortalama bin 206 günlük uçuş sayısıyla network taşıyıcıları arasında ilk sırada yer alıyoruz. Uçuş iptal oranlarımız da Avrupa ortalamasının oldukça altında.

Maksimum verimlilikle uçuyoruz

Pandemi sonrası yolcu talebinde beklediğimiz artış gerçekleşiyor. Bu talebi en yüksek verimlilikle yönetiyoruz. Filomuza yeni katılan uçaklarımız var. Onları boyayacak vakti bile ayıramıyor, her gelen uçağı en kısa sürede operasyona dahil ediyoruz. Filomuzdaki modernleşme ve gençleşmeyle 2019 yılına göre daha az teknik sorunla karşılaşıyoruz. Aynı anda gökyüzünde olan THY uçaklarının sayısı tarihte hiç olmadığı kadar fazla.

Kademeli olarak arttırdığımız uluslararası yolcu kapasitemiz haziran ayı itibarıyla 2019 yılının yüzde 22 üzerine çıktı. İkinci çeyreğin tamamında ise küresel ölçekte 2019 yılının aynı dönemine göre uluslararası kapasitesini en çok arttıran network taşıyıcısı olduk.

Şu anda dünyada en çok uluslararası koltuk kapasite sunan üçüncü havayoluyuz. Avrupalı havayolu şirketlerinin 2019 kapasitesinin yüzde 81’ine, global havayolu şirketlerinin ise ancak yüzde 65’ine ulaştığı bu dönemde büyük bir fark ortaya koyuyoruz. Pandemide eğer uçuş ekibinden vazgeçen havayolu şirketlerinden olsaydık bugün bu kapasiteyi ortaya koyamazdık.

Ülkemiz turizminin taşıyıcısı oluyoruz

Türkiye’nin hem gönüllerde hem de marka araştırmalarında en değerli şirketi olduğumuzun farkındayız. Bu anlamlı roller bize önemli sorumluluklar yüklüyor. Bayrağımızı gururla taşırken, ülkemize en iyisini kazandırmak istiyoruz.

Dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahibiz. Güneyimiz, kuzeyimiz, doğumuz, batımız apayrı güzelliklerle yaratılmış ve ilgi çekiyor. Biz de THY’ye yakışır şekilde bu ilgiyi ülkemizle buluşturuyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız direkt turizm hamlemiz hatırlanacaktır. Yurt dışındaki stratejik noktalardan ülkemizin cazibe merkezi destinasyonlarına direkt uçuşlara start vererek yabancı turistlerin ülkemize ulaşmaları için farklı koridorlar kurmuştuk. Bu direkt uçuşların olumlu etkilerini görüyoruz. Yurt içinde ayırdığımız turizm odaklı kapasite de kayda değer. Gelinen aşamada İstanbul Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na gitmek isteyen bir yolcumuzun bir günde tam 15 uçuş alternatifi var. Bu rotada karayolu yerine havayolunun tercih edildiğini de yüzde 95’i aşan doluluk oranlarımızda görebiliyoruz. Ülkemiz turizminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz.

İkinci çeyrekte 2019 yılı performansının üzerine çıktık. Artan kapasitemizle toplam yolcu talebi 2019’un aynı dönemine göre yüzde 12 üzerinde gerçekleşti. Doluluk oranlarımız ise 2019 seviyelerini yakaladı.

Kargo faaliyetlerimizin de desteğiyle ikinci çeyrekte toplam gelir 2019’un aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 4.5 milyar dolara vardı.

Yolcu gelirlerimiz 2019 yılının aynı dönemine nazaran yüzde 8 artarak yaklaşık 5.4 milyar dolara dayanırken, kargo gelirlerimiz ise iki buçuk katına çıkarak 2 milyar doları geçti.

Yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk altı ayında 737 milyon dolar net kar elde ettik.

Rakip tanımıyor

Pandemi döneminde koruduğumuz dinamik ekiplerimiz sayesinde operasyonel göstergelerde olduğu gibi finansal metriklerde de rakiplerimizden ayrışmaya devam ettik.

Özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan aksaklıklara rağmen artan yolcu talebini başarıyla karşılamamız neticesinde pandemi öncesi gelir seviyesini ve kârlılığını önemli ölçüde aşarak Avrupalı emsallerimizin önüne geçtik. Kârlılığımıza yansıyan güçlü performans nakit üretimimize önemli katkı sağladı ve net borçluluğumuzu yılın ilk yarısında 2.8 milyar dolar azaltmamıza imkân tanıdı.

Dünyayı bağlıyor

Dünyayı bağlıyoruz. Geniş uçuş ağımızı 2022 yılında açılan Cebu, Rize-Artvin, Bergamo, Seattle, Juba, Buhara ve Tivat hatlarıyla zenginleştirdik. Mevcut durumda 129 ülkede 53’ü yurt içi, 287’si yurt dışı olmak üzere toplam 340 noktaya 386 uçaklık filomuzla uçmaya devam ediyoruz.

Eleman alımına gidilecek

THY ve uçak bakım onarım sektörünün yeni yıldızı Turkish Technic’in insan kaynağını büyütüyoruz. Hem ülkemiz istihdamına değerli bir katkı sunuyor hem gençlerimizi havacılıkla buluşturuyor hem de daha güçlü bir gelecek için hazırlık yapıyoruz.

İnsan kaynakları ekibimiz özellikle genç yetenekleri keşfetmek için hayata geçirdiği projelerle önemli işlere imza atıyor. Bu yıl ana markamız THY ’ye ilk 6 ayda 963 yeni çalışma arkadaşımız katıldı. Sene sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 600’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Uçak bakım onarım tarafında da benzer bir gelişim mevcut, ilk altı ayda orada 498 çalışma arkadaşımız bizimle çalışmaya başladı, ikinci altı ayda bu rakamı binin üzerine taşıyacağız.