THY’den ilk çeyrekte 61 milyon dolar net kâr

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret edildi. Global havacılık sektörünün tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan fazla bir zamanı geride bıraktığına da dikkat çekildi.

Önemli başarı

THY’nin bu zorlu dönemde Covid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net kârla tamamladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Ortaklığın 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşerek 1.8 milyar dolar oldu. Toplam gelirin yüzde 46’sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi. Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirlerle toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda ortaklığın nakit oluşturma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artarak 478 milyon dolara yükseldi. FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16.7 puan artarak yüzde 26.6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti.” Yolcu kapasitesinin yüzde 48 oranında gerilediği ilk çeyrekte iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranıyla toplam 6.4 milyon yolcu taşıdığı belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi: “THY, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir hava yolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırdı. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine ketin uçak filosu 231’i dar gövde, 106’sı geniş gövde ve 25’i kargo uçağı olmak üzere toplam 362 uçaktan oluşmaktadır.”

Gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere yol açan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız ‘zor olanı başarmak’ olarak nitelendirilebilir.

Zor olanı başardık

Çünkü biz, milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen yerdeyken dahi hiç oturmayan THY ailemiz için sürpriz değil. Bu başarı, milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz. Şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Turkish Cargo devler liginde

Bu arada THY’nin markalarından 2021 Şubat ayı verilerine göre hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüdü. Marka, dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı konumuna geldi. Turkish Cargo, 2021 yılının ilk çeyreğinde uçuş ağı gücünü yüzde 33 kapasite artışıyla taçlandırdı.

60 bin çalışanı var

THY’nin açıklamasında 60 bin çalışanla yola devam edildiği bildirildi. Ayrıca “Bugün eşsiz uçuş ağımız, modern filomuz, üstün kargo performansımız ve başarılı kriz yönetimimizle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla dalgalandırmayı sürdürüyoruz. Salgının sona ermesiyle havacılığın yeniden yükseliş sürecinde bayrak taşıyıcı hava yolumuz sektörün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandıracak. Ülkemiz ve havacılık sektörü için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle sürdürecektir” denildi.