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Gündem THY'den hamle! Deprem sonrası önemli flaş karar: Yardım için bölgeye ek seferler hazırlandı!
Gündem

THY'den hamle! Deprem sonrası önemli flaş karar: Yardım için bölgeye ek seferler hazırlandı!

THY'den deprem sonrası önemli karar: yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için bölgeye ek seferler hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:27:00 - 2023-02-06 11:33:45
THY'den hamle! Deprem sonrası önemli flaş karar: Yardım için bölgeye ek seferler hazırlandı!

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yardım için bölgeye ulaşması ve bölgedeki vatandaşların sevdiklerine hızlıca ulaşması ulaşımı için ek sefer düzenlediğini açıkladı

Yardım, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgesi için THY'den hamle geldi.

Depremin ardından THY, deprem bölgesine yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını duyurdu.

Depremin ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında önemli açıklamalarda bulundu.

Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

THY olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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