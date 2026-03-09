THY’den güçlü performans: Toplam gelirler 24,1 milyar dolar

BUĞRA KARDAN/İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, ekonomi gazetecileriyle iftarda bir araya geldi. Bolat, Ekonomi Müdürümüz Buğra Kardan’ın da yer aldığı buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025 verilerini ve 2026 hedeflerini paylaşan Bolat’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

YATIRIMCILARIN BEKLENTİLER KARŞILANDI

• 2025 yılında küresel ölçekte yaşanan olağandışı jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlikler ile sektör özelinde yaşanan uçak üretim darboğazı ve motor problemleriyle yüzleştik. Tüm bunlara rağmen çeşitlendirilmiş gelir yapımız ve çevikliğimiz sayesinde zorlukların üstesinden gelerek büyümemizi sürdürdük. İlgili dönemde toplam gelirlerimiz 2024’ün yüzde 6 üzerine çıkarak 24,1 milyar dolara ulaştı.

• Artan rekabete karşılık yolcu gelirlerimiz bir önceki yılın yüzde 7 üzerinde gerçekleşirken makroekonomik belirsizlikler ve tarifelerin etkisiyle kargo gelirlerimiz yüzde 3 azaldı.

• Esas faaliyet kârımız motor tedariği sıkıntıları, uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ve global ölçekte yüksek seyreden enflasyon nedeniyle yüzde 8 gerileyerek 2,2 milyar dolar oldu. Stratejik hedeflerimiz kapsamında yıl boyunca yaptığımız yatırımların değeri 6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece son 5 yılda ülkemizin istifadesine sunduğumuz yatırımların toplam değeri yaklaşık 20 milyar doları buldu.

• 12 yıllık bir aradan sonra açıkladığımız 9,5 milyar lira (yaklaşık 225 milyon dolar) büyüklüğündeki nakit temettüyü sene içinde ödeyerek yatırımcılarımızın beklentilerini karşıladık.

• Hisse geri alımlarımıza devam ederek, geri alım tutarımızı 2 milyar liranın üzerine çıkarttık. Böylece ortaklığımıza olan inancımızın altını çizdik ve özellikle çalkantılı dönemlerde hissedarlarımızın yanında yer aldık. Önümüzdeki yıllarda da yatırım programımızla uyumlu bir şekilde düzenli temettü ödemeyi ve geri alım yapmayı hedefliyoruz.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

• 2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca kârlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı da var.

• Ekonomiye katkımız her geçen dönem artmaya devam etmekte. Güncel durumda ortaklığımızın iştirakleriyle birlikte toplam istihdamı 100 bin’i geçti. 2 trilyon lirayı aşan (yaklaşık 47 milyar dolar) toplam varlığımızla hizmet ihracatımızı bu sene 19 milyar dolara yükselttik.

• Ekonomiye katkımız turizm ve ticaret verilerinde de net bir şekilde görülmekte. 2025 yılında ülkemize havayoluyla gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmını, yaklaşık 8,7 milyon turist getirdik ve ülkemize 19 milyar dolarlık bir katkı sağladık. 2026 yılında ülkemize gelecek 9 ila 9,5 milyon misafiri ağırlamayı ve Türkiye ekonomisine 19 ila 20 milyar dolar kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2,2 ila 2,3 milyon ton kargo taşıyarak İstanbul’un aktarma merkezi özelliğini pekiştirmeyi ve Türkiye’nin uluslararası ticaret akışlarından aldığı payı artırmayı amaçlıyoruz.

ZAMANINDA KALKIŞ ORANINDA İYİLEŞME

• 2025 yılında toplam uçuşlarımızın yüzde 34’ünü 3 farklı markamız ile (THY, Ajet ve Sunexpress) yurt içinde gerçekleştirdik. 2025 yılına göre yurt içi yolcu kapasitemizi yüzde 5 yükseltmişken, 2026 yılında 2025’e göre yüzde 8 artırmayı planlıyoruz.

• Avrupa ülkelerindeki hava trafik kontrolörü eksiklikleri ve kapalı olan hava sahalarından kaynaklanan sıkışıklık bölge geneli tehir sürelerini yüksek tutmakta.

Yolcularımızın bu olumsuz durumdan en az ölçüde etkilenmeleri için kesintisiz çalışarak hava, yer ve bakım operasyon sürelerimizi yeniden düzenleyip yedek uçak sayımızı artırdık. Neticesinde 2025 yılında zamanında kalkış oranımızı 5,3 puan iyileştirerek Avrupa ortalamasının 10,6 puan üzerine çıkarttık. Zamanında varış oranımız da 5,2 puandan fazla iyileşirken sefer başına gecikme süremiz yüzde 25 azaldı. Önümüzdeki dönemde operasyonel verimliliğimizi daha da geliştirerek yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmaya devam edeceğiz.

• Net tavsiye skorumuz 18 puan arttı. Bu skoru artırıcı yatırımlar konusunda da 2033 Strateji belgesinde 5 yılda 2,9 milyar dolarlık bir yatırım miktarı görünüyor. Önümüzdeki süreçte IATA'nın Pax Insight araştırmasına katılacağız diğer havayollarıyla birlikte. Asya ve Amerika bölgeleri için kendimizi mukayese imkânımız olacak ayrı ayrı.

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ KONUMUNDA

• 2025 yılında uçuşlarımızı kesintisiz büyüterek 2024 yılına göre kapasitemizi yüzde 7,5 oranında artırdık. Uluslararası uçuşlarda 2019 yılı yolcu kapasitemizin yüzde 53 üzerine çıktık. Küresel dış hat yolcu kapasitesinin 2019 yılının yalnızca yüzde 10 üzerinde olduğu göz önüne alındığında ortaklığımızın başarısı çok daha net ortaya çıkmaktadır. Bu yıl kapasitemizi yüzde 8 ila yüzde 10 yükseltmeyi planlıyoruz.

• 2025 yılında misafir ettiğimiz yolcu sayısını 92,6 milyona taşıyarak şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayıya ulaştık. 2026’da yüzde 7 ila yüzde 9 artışla 100 milyondan fazla yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz.

• Operasyonel çevikliğimizle küresel uluslararası yolcu pazarından aldığımız payı 2019’a göre yüzde 41 artırarak yüzde 3,5’e çıkarttık. Böylece dünya genelinde network hava yolları arasında üçüncü, Avrupa’da ise en büyük hava yolu olmaya devam ettik. Benzer şekilde kargo pazar payımızı da yüzde 6,1’e yükselterek, dünyanın en büyük üçüncü Kargo hava yolu konumumuzu koruduk. Ticaret savaşlarının ve küresel makroekonomik belirsizliklerin bulunduğu bir dönemde yakalanan bu başarıyla THY’nin sağlam temellerinin altını bir kere daha çizildi.

2033 İÇİN 813 UÇAKLIK FİLO HEDEFİ

• 2033 yılında 813 uçaklık filomuzla 50 milyar doların üzerinde gelir hedefliyoruz. 2025 yılında 24,1 milyar dolar gelir elde ederken 2026 yılı için 26 milyar dolar hedefi koyduk. Teslim aldığımız 500’üncü uçağımız ile ülkemiz havacılığı ve ortaklığımız için yeni bir dönemin kapılarını araladık. 2026 yılında filomuza yaklaşık 50 yeni uçak ekleyerek 560 ila 570 uçağa ulaşmayı öngörüyoruz. ‘100’üncü Yıl’ stratejimiz kapsamında planlı büyümemizi hız kesmeden sürdürerek, 2028’de 630 uçaklık filo ile 37 milyar dolar gelire ulaşmayı ve 2033 yılında 800’ün üzerinde uçak sayısı ile 50 milyar doların üzerinde gelir elde ederek sektörümüzdeki varlığımızı daha da güçlendireceğiz.

356 NOKTAYA GİDİYOR

• 132 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. Uçuş ağımızı daha da genişleterek yolcularımıza yeni destinasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Bugün dünya nüfus ve ticaretinin yüzde 90’ına erişim imkânı sağlıyoruz.

• Çalışmalarımızı yalnızca THY olarak değil, sayısı 19’a ulaşan iştirakimiz ile kurduğumuz havacılık ekosistemi üzerinden yürütüyoruz. Birbirini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren bu şirketlerimiz, operasyonel verimliliğimizi artırırken tedarik riskimizi de yönetmemizi sağlıyor.

64 bin çalışanı ile birlikte iştiraklerimizin 2025 yıl sonu toplam ciro tutarı 14.2 milyar doları buldu. İştiraklerimizin, ülkemizin ekonomisine katkısı ise 36 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde de bizimle birlikte büyümeye devam edecek şirketlerimizin hem ortaklığımızın hem de sektörümüzün gelişimine daha fazla katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

MALİYETLER HERKESİ ETKİLER

Ortadoğu’da devam eden savaşın maliyetleri artıracağını vurgulayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, bu durumun tüm küresel hava yolu şirketlerini etkileyeceğini dile getirdi.

KÂRLILIK YÜZDE 12’YE ÇIKARILACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hedef 12 programıyla yüzde 7-8 civarında olan kârlılığı yüzde 12 seviyesine getirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Ekşi, bunun için önemli adımlar alacaklarını belirtti. Sinerji, kalite ve verimliliği artıracak çalışmaları hızlandıracaklarını aktardı.