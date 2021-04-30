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Gündem THY'den flaş açıklama: Kapanma sürecinde biniş kartlarınızı...
Gündem

THY'den flaş açıklama: Kapanma sürecinde biniş kartlarınızı...

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:15:00 - 2021-04-30 05:17:45
THY'den flaş açıklama: Kapanma sürecinde biniş kartlarınızı...

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için yolcularımızın biniş kartlarını havaalanından temin etmeleri gerekmektedir. Koltuk seçimleri ise web sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapılmaya devam edecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

 

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