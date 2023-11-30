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Ekonomi THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi
Ekonomi

THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

Yeniakit Publisher
2023-11-30 18:30:00 -
THY'den deprem bölgesine ilave limit tahsisi

Türk Hava Yolları (THY), depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisi yapılmasını kararlaştırdı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.'' denildi.

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