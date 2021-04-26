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Ekonomi THY’den bilet ve kapanma açıklaması
Ekonomi

THY’den bilet ve kapanma açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:13:00 -
THY’den bilet ve kapanma açıklaması

Kapanma kararı sonrası uçuşlar ve biletler hakkında Türk Hava Yolları (THY) tarafından bir açıklama yapıldı.

THY'nin açıklaması şöyle:

29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Pegasus Hava Yolları da açıklama yaptı

Pegasus'tan yapılan açıklamada, ''29 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan yeni kapanma sürecinde bileti olan misafirlerimizin seyahatine ilişkin uygulama detayları henüz kesinlik kazanmamıştır. Konuyla ilgili resmi otoritelerin duyurularını takiben detayları sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden duyuracağız. Konuyla ilgili çağrı merkezimizde de ilgili genelge yayınlanana kadar farklı bir bilgi bulunmamaktadır.'' denildi.

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