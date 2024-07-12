  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç, bakın kimi tehdit etti: ‘Yok artık' dedirtti: Şaşkınlık veren olay!

Özel, Suriye konusunda lidercilik oynuyor

‘Bundan sonra ayağını denk al!’ CHP’li Hasan Akgün’den gazeteciye tehdit

Dünya medyası böyle gördü! Erdoğan Nato’ya meydan okuyor… Politico Türkiye'yi NATO'nun 'kötü çocuğu’ ilan etti.

Özel’e ‘Edebiyatı bırak, işçilerine kulak ver’ tepkisi

İşte şimdi ortalık karışacak! Fenerbahçe şoka girecek! O yıldız kararını verdi: Yok artık dedirtti…

Mağdur olmamak için kira sözleşmesi maddelerine bunları ekleyin! Yoksa başınız ağrıyabilir

CHP hamileyi gaziyi öğretmeni çöpçü yaptı! Çöplük zihniyeti

Ateş Gayrimenkul’un hızlı yükselişi! Sinan Ateş öldü Ayşe Ateş emlak zengini oldu

Ekrem'in İETT'si Sultangazi'de terör estirdi! Yaralılar var
Ekonomi THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası
Ekonomi

THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:40:00 -
THY'den 599 liraya ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda kampanya yaptı.

Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik olan uçuşlarda kampanya yaptı.

Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23