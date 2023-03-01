THY'den 2022'de büyük başarı

THY'den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörünün kovid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılın geride bırakıldığı belirtildi. Geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrıştığı vurgulanan açıklamada, THY'nin 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamlandığı bildirildi.

2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydedildiği vurgulanırken, THY'nin 2022 yılında toplam gelirlerinin 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirlerinin de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

"Tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var"

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın da görüşlerine yer verildi. Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Bolat'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2 bin 400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız."

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